Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Streit eskaliert - Sexuelle Belästigung am Badesee - Heckenbrand - Unfall

Aalen (ots)

Durlangen: Heckenbrand

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Montag gegen 23:15 Uhr eine Thuja-Hecke in der Zimmerbacher Straße in Brand. Die Hecke wurde durch die Feuerwehr Durlangen schnell gelöscht, so dass kein größerer Schaden entstand.

Lorch: Sexuelle Belästigung am Badesee

Während des Schwimmens wurde am Sonntag zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr eine 19-jährige Frau im Badesee in Waldhausen in der Plüderhäuser Straße sexuell belästigt. Ein bislang unbekannter ca. 35 45 Jahre alter Mann mit dunklen, lockigen Haaren und einem kurzen Vollbart fasste sie hierbei unsittlich an. Der Mann trug ein weißes Tanktop und eine schwarze Badehose sowie eine Kette mit Lederband. Hinweise auf den Unbekannten nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.

Westhausen: Radfahrer kollidiert mit PKW

Ein 65-jähriger Pedelec-Lenker befuhr am Montag gegen 19:35 Uhr die Badstraße in Richtung Westerhofen. An der Einmündung zum Freibad übersah der 65-Jährige einen von rechts heranfahrenden bevorrechtigten Ford, der von einem 35-Jährigen gelenkt wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Oberkochen: Roller-Fahrer leicht verletzt

Am Montag um 13:45 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Seat von der Wacholdersteige in den dortigen Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er eine dort bereits fahrenden 17-jährigen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Hierbei wurde der 17-Jährige leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Streit eskaliert

Am Sonntag gegen 6:15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass ein 38-jähriger Mann geschlagen und mit einem Messer angegriffen worden sei und nun die Polizei benötigt werde. Vor Ort teilte der 38-Jährige mit, dass er sich nach einem vorausgehenden telefonischen Streit am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters im Schindelackerweg mit einem 29-jährigen Bekannten getroffen habe. Im Laufe der folgenden körperlichen Auseinandersetzung, die offenbar von mehreren Personen beobachtet worden sein soll, sei offensichtlich auch ein Messer eingesetzt worden. Zumindest der 38-Jährige wurde hierdurch verletzt. Nachdem die Angaben des 29-Jährigen im Widerspruch zu den Angaben des 38-Jährigen stehen, bittet die Kriminalpolizei Aalen Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

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