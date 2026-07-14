Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Telefonbetrug, Einbruchsversuch, Unfälle

Aalen (ots)

Oppenweiler: Auffahrunfall

Am Montag, gegen 10:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Audi-Fahrer die B14 von Backnang kommend in Richtung Sulzbach an der Murr. Aus Unachtsamkeit übersah er, den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Citroen einer 87-jährigen Fahrerin. Durch die Kollision wurde der Citroen der Senioren auf den vor ihr stehenden Mazda einer 35-jährigen Fahrerin geschoben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Backnang: Einbruchsversuch

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen eine Terassentür eines Hauses in der Friedrich-List-Straße aufzuhebeln. Nachdem die Tür den Einbruchsversuch standhielt, gaben die unbekannten Täter auf und flüchteten. Sie hinterließen nur geringen Sachschaden. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07191 9090.

Backnang: Linienbus streift Zustellfahrzeug

Am Montag, gegen 17:50 Uhr wollte ein 64-jähriger Busfahrer in der Marktstraße an einem haltenden Zustellfahrzeug vorbeifahren und streifte dabei den VW Transporter. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Unfall mit Personenschaden

Am Montag gegen 16:10 Uhr beabsichtigte ein 46-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer aus dem Laubenweg in die Neustadter Hauptstraße abzubiegen. Dabei nahm er einem, in Fahrtrichtung Hohenacker fahrenden, 61-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 8000,00 Euro geschätzt.

Berglen: Schockanruf mit Geldübergabe

Am Montag gegen 18:45 Uhr erhielt eine Seniorin einen Anruf einer unbekannten Täterin, die sich als Ärztin ausgab. Die Anruferin behauptete, die Tochter der Seniorin befinde sich im Krankenhaus und benötige dringend ein lebenswichtiges Medikament. Hierfür sei eine hohe Geldsumme erforderlich. Die Dame gab an, Bargeld zu Hause zu haben. Daraufhin wurde eine Geldübergabe vereinbart. Gegen 21:15 Uhr erschien ein 30 Jahre alter Mann mit kurzen braunen Haaren und amerikanischem Akzent am vereinbarten Ort und nahm das Bargeld entgegen. Der Vermögensschaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die am Montagabend im Bereich Bretzenacker verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Zur Verhinderung ähnlich gelagerter Straftaten, informieren Sie bitte insbesondere Ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten über die Vorgehensweise der Betrüger. Weitere Infos finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell