Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang/Schorndorf: Mann bedroht Jobcenter

Aalen (ots)

Ein 28-jähriger Mann soll am Montagvormittag per Mail und Telefon Kontakt mit den Jobcentern in Backnang und Schorndorf aufgenommen und dabei wiederholt mit Gewalttaten gedroht haben. Durch die sofort verständigte Polizei wurden die betroffenen Standorte des Jobcenters geschützt und zeitgleich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem 28-Jährigen eingeleitet. Der Mann konnte gegen 12:50 Uhr an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Zu einem schädigenden Ereignis kam es nicht. Es besteht keine Gefahr. Die Ermittlungen dauern an.

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