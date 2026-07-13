Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände, Unfälle und Unfallflucht, Trunkenheitsfahrt, u.a.

Aalen (ots)

Aspach/Kleinaspach: Flächenbrand

Am Sonntag, gegen 13:10 Uhr geriet eine Feldfläche von etwa 40.000 Quadratmetern an der Kirchberger Straße (L1118) in Brand. Als Ursache konnte eine Ballenpresse ausgemacht werden, die aus noch unklarer Ursache Feuer fing. Durch den Funkenflug wurden umliegende Heuballen entzündet. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Backnang: Senior beschädigt mehrere parkende Fahrzeuge

Ein 84-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo fiel am Sonntag, gegen 03 Uhr in der Stuttgarter Straße durch seine unsicherere Fahrweise auf und hatte zudem bereits drei parkende Autos beschädigt. Der Senior wirkte auf die Polizeibeamten sehr verwirrt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab keinerlei Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung. Im Rahmen des Gesprächs mit der Polizei verzichtete der 84-Jährige freiwillig auf seinen Führerschein und gab diesen ab. An den geparkten PKWs, ein Citroen, ein Ford und ein Mercedes, sowie am Alfa Romeo entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der 84-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.

Weissach im Tal / Unterweissach: Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend, gegen 18:45 Uhr wurde der Polizei ein Mofa-Fahrer in der Welzheimer Straße gemeldet, der offenbar zunächst auf dem Gehweg fuhr und dann in eine Wiese gestürzt sei. Eine Polizeistreife konnte den 33-jährigen Mofa-Fahrer antreffen, als dieser sein KRAD schob. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der 33-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird mit einer Anzeige rechnen müssen.

Fellbach: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 20:40 Uhr befand sich ein 15-jähriger Jugendlicher mit einem Motorroller auf einem Feldweg bei der Esslinger Straße. Da n dem Motorroller kein Kennzeichen angebracht war, sollte der 15-Jährige angehalten und kontrolliert werden. Der Jugendliche versuchte vor der Polizei wegzufahren, konnte jedoch kurze Zeit später in einer Sackgasse angehalten werden. Nicht nur, dass der Motorroller kein Versicherungskennzeichen hatte, auch der 15-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Roller. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Winterbach: Unfall mit E-Scootern

Am Sonntag, gegen 21:10 Uhr kollidierte am Bahnhofsplatz eine 40-Jährige mit ihrem E-Scooter unmittelbar nach Fahrtantritt mit einem 55-jährigen Mann, der ebenfalls auf einem E-Scooter unterwegs war. Die 40-Jährige stürzte und wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab bei der E-Scooter Fahrerin einen Wert von über 1,6 Promille. Bei der 40-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet und sie muss mit einer Anzeige rechnen.

Schorndorf/Miedelsbach: Neunjähriger springt nach Streit aus Fenster

Am Sonntag, gegen 18:40 Uhr sprang nach einem Streit mit seiner Mutter ein neunjähriger Junge aus dem Fenster im zweiten Stock eines Hauses in der Rudersberger Straße. Der Sprung erfolgte vermutlich als Überreaktion nach der familiären Auseinandersetzung. Der Junge wurde bei dem Sprung schwer verletzt und kam mit Notarzt und Rettungsdienst ins Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

Alfdorf/Rienharz: Mit Buggy überschlagen

Mit einem Buggy der Marke "Can-Am Commander" war am Sonntagabend, gegen 18:50 Uhr eine 30-jährige auf einem Feldweg unterwegs. Als sie von dem Weg auf ein Feld einfahren wollte, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge überschlug sich der Buggy. Dabei wurde der 42-jährige Beifahrer schwer verletzt. Zum entstanden Sachschaden liegen noch keine Informationen vor.

Remshalden/Buoch: Fahrzeugbrand

Am Freitag gegen 17 Uhr kam es in der Achalmstraße nach aktuellen Ermittlungen aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum eines Mercedes zum Brand. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.

Weinstadt/Beutelsbach: Fahrzeugdiebstahl

Auf einem Parkplatz am Sportplatz in der Straße "Im Obenhinaus" wurde am Freitag gegen 14:30 Uhr ein Ford Transit ordnungsgemäß abgestellt. Als der Besitzer gegen 2 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, war dieses nicht mehr vor Ort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet nun Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen WN-XD-2690 machen können, sich unter 07151 9500 zu melden.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Freitag wurde zwischen 17:40 Uhr und 18:35 Uhr auf einem Parkdeck in der Ruhrstraße ein geparkter VW durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer hinten links beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07151 9500 mit Hinweisen zu melden.

Weinstadt: Fahrradfahrer gestürzt

Ein 70-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Sonntag gegen 12:45 Uhr den Waldweg in Fahrtrichtung Saffrichhof, als er nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Schranke kollidierte und von seinem Fahrrad stürzte. Anschließend wurde der Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Schorndorf/Schlichten: Pkw vs. Linienbus

Am Sonntag befuhr ein 50-Jähriger gegen 16:30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Schurwaldstraße in Fahrtrichtung Schorndorf, als er aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem Linienbus frontal kollidierte. Alle fünf Insassen des Pkw wurden leicht verletzt. Insgesamt ist von einem Schaden von rund 20.000 Euro auszugehen.

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