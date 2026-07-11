Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Alkoholisierter Mann verursacht Unfall und bedroht Jugendliche

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Alkoholisierter Mann verursacht Unfall und bedroht Jugendliche

Ein 37-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag gegen 09:30 Uhr einen Kundenparkplatz an der Stuttgarter Straße im Gewerbepark West. Ein 34-jähriger Autofahrer hatte auf dem Parkplatz wegen dem Radfahrer angehalten, aber infolge seiner Alkoholisierung stieß der 37-Jährige mit seinem Fahrrad gegen den stehenden PKW Skoda und verursachte einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle und fiel gegen 09:50 Uhr erneut auf, als er im Sudetenweg mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt gestürzt war. Ein Gruppe Jugendlicher wollte dem 37-Jährigen Hilfe leisten, wurde aber von dem Mann bedroht und beleidigt. Nach Eintreffen einer Polizeistreife widersetzte sich der Mann den notwendigen polizeilichen Maßnahmen und verletzte dabei einen Beamten leicht. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, leistete aber auch hier erheblichen Widerstand, in dem er nach den Beamten biss. Da sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er anschließend in eine entsprechende Fachklinik eingeliefert.

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