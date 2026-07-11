Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Küchenbrand

Aalen (ots)

Plüderhausen: Alkoholisiert gegen geparktes Auto gefahren

Am Freitagnachmittag gegen 15:10 Uhr befuhr ein 48-Jähriger die Münzenhalde mit seinem PKW Toyota. Aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen einen geparkten PKW Peugeot. Es entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Der 48-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Gem. Alfdorf - Hafental: Pedelec-Fahrerin bei Sturz verletzt

Am Freitag gegen 16:25 Uhr befuhr eine 71-Jährige den Hafentalweg zwischen Hafental und Hinterlintal. Auf einem abschüssigen Teilstück rutschte die Frau auf dem geschotterten Weg seitlich weg und stürzte. Sie wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gem. Winnenden: Pferd lief über Polizeiauto

Am Samstag gegen 02:35 Uhr war eine Polizeistreife auf der Zwerenbergstraße im bewaldeten Bereich zu einer gemeldeten Ruhestörung unterwegs, als ihr plötzlich drei Pferde auf dem Waldweg entgegen kamen. Der 39-jährige Fahrer hielt den Streifenwagen an und zwei Pferde liefen neben dem Streifenwagen vorbei. Das dritte Pferd sprang jedoch auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe, bevor es nach rechts wieder auf den Waldweg sprang. Alle drei Pferde entfernten sich anschließend und konnten kurz nach 5 Uhr im Bereich vom Linsenhof festgestellt und eingefangen werden. Das Pferd, dass über den Streifenwagen sprang, hatte bei dem Unfallgeschehen leichte Verletzungen erlitten. Die Pferde waren offenbar kurz vor der Unfallzeit aus einer nahegelegenen Pferdekoppel abgehauen. An dem Streifenwagen war ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro entstanden und er musste abgeschleppt werden. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Fellbach - Oeffingen: Küchenbrand

Am Freitag gegen 13:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienwohnhaus in der Adelbergstraße alarmiert, da in einer Wohnung im 1. Obergeschoss der Rauchmelder ausgelöst hatte und im Haus Rauchgeruch wahrgenommen werden konnte. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung, ausgehend vom Herd, zu einem Küchenbrand gekommen war, der infolge einer geborstenen Wasserleitung jedoch bereits wieder erloschen war. Die Wohnung ist durch den entstandenen Rußniederschlag derzeit nicht bewohnbar und die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Der Wohnungsinhaber war zur Brandzeit nicht zuhause. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

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