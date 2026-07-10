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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 10.07.2026

Aalen (ots)

Backnang: Suche nach verletzter Person

Am Freitagabend wurde der Polizei gegen 19:30 Uhr eine verletzte Person gemeldet, welche mit einem schwarz-roten Fahrrad unterwegs sei. Die Person wurde zunächst im Bereich Nellmersbach und etwas später am Bahnhof Backnang gemeldet. Wegen der Verletzungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. Zur Suche nach der Person waren vier Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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