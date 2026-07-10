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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Allmerbach im Tal: Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:40 Uhr geriet ein Traktor auf der L 1080 zwischen Allmersbach und Rudersberg vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Allmersbach kam mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Wie hoch der entstandene Schaden am Traktor ist, ist derzeit noch unklar, der Traktor ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Die Straße ist derzeit (Stand 15:15 Uhr) komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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