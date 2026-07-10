Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Lorch: Unfallflucht

Ein Ford S-Max, der am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Maierhofstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.

Heubach: Pedelec entwendet

Aus einer Garage eines Wohnhauses in der Straße Im Sonnenfeld wurde zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagabend, 18 Uhr, ein schwarzes Pedelec Cross Hybrid pro inklusiv Ladegerät entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Opferstock aufgebrochen

In einer Kirche im Ottilienweg wurde am Donnerstag um kurz nach 16 Uhr ein Opferstock aufgebrochen und das darin befindliche geringfügige Bargeld entwendet. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Oberkochen: Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Am Freitag um 10:45 Uhr beschädigte eine 77-jährige Frau mit ihrem PKW ein anderes Fahrzeug, welches auf einem Parkplatz in der Aalener Straße (gegenüber der Mühlstraße) geparkt war. Nach dem Unfall fuhr die Frau nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Bei dem geschädigten Fahrzeug soll es sich um ein blaues Auto gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls bzw. der Halter / Fahrer des blauen Fahrzeugs werden nun gebeten sich mit dem Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 955990 in Verbindung zu setzen.

Neresheim: Steinfigur beschädigt

Eine Steinfigur, die im Stadtgarten aufgestellt ist, wurde zwischen dem 27.06.26 und dem 28.06.26 beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Unterkochen: Motorrad streift PKW

Am Freitag um 7:20 Uhr wollte ein 63-jähriger Lenker eines VW von der Aalener Straße nach links in die Dorfmühle abbiegen. Beim Abbiegevorgang wurde der PKW von einem Motorrad links überholt. Hierbei streifte der Kradfahrer den PKW, setzte jedoch nach dem Unfall seine Fahrt fort. Hinweise auf den unbekannten Motorradfahrer nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell