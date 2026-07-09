Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall bei Schorndorf

Aalen (ots)

Schorndorf: Motorradfahrer tödlich verletzt

Kurz nach 17 Uhr ereignete sich am Donnerstag auf der K1916 zwischen Schornbach und Schorndorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Schorndorf. Kurz nach dem Ortsausgang von Schornbach setzte er zum Überholen eines Pkw an. Dabei hatte er einen entgegenkommenden Ford übersehen und stieß mit diesem frontal zusammen. Der Motorradfahrer wurde in die Wiese geschleudert und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die entgegenkommende 49-jährige Lenkerin des Fords wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die K1916 ist derzeit noch zur Unfallaufnahme gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

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