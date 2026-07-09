Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Sonntagabend 23 Uhr und Montagmorgen 06:30 Uhr entwendete ein Dieb aus einen im Kleincomburger Weg geparkten Pkw einen Laptop. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gaildorf: Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 73-jähriger VW-Fahrer die B19 von Ottendorf kommend in Richtung Gaildorf. Hierbei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links und kollidierte mit dem Heck eines vor ihm fahrenden 43-jährigen Audi-Fahrers. Der VW wurde abgewiesen und stürzte eine etwa 6 Meter tiefe Böschung hinab. Durch den Unfall wurde der 43-jährige Fahrer des Audi, sowie der 73-jährige Fahrer des VW und dessen 15-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Die beiden Personen im Audi mussten durch die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, aus dem Auto befreit werden. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

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