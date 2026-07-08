Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Straßenverkehrsgefährdung - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus Umkleidekabine

Aus einer Umkleidekabine einer Sporthalle am Galgenberg wurden am Dienstag, zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr, unter anderem zwei Handys, sowie ein Fahrradschlüssel entwendet. Mit dem Fahrradschlüssel entwendeten die Diebe anschließend das abgeschlossene Fahrrad. Zeugenhinweise auf die Unbekannten nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: E-Scooter entwendet

Ein E-Scooter der Marke Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 877-NZL wurde zwischen Mittwochabend, 19.40 Uhr und Samstagabend, 19:20 Uhr, von einem Fahrradabstellplatz in der Blezingerstraße entwendet. Hierbei wurde ein vorhandenes Schloss aufgebrochen und zurückgelassen. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Steinmauer beschädigt

Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde am Sonntag zwischen 15.15 Uhr und 16:45 Uhr in der Albblickstraße eine Steinmauer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 97960 entgegen.

Aalen: Über Gehweg gefahren

Am Montag gegen 16:25 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Lenkerin eines silberfarbenen VW Golf die Alte Heidenheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Hierbei hupte sie mehrfach und fuhr sehr dicht auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, so dass dieser erschrak und mit seinem PKW auf den Gehweg auswich. Im weiteren Verlauf fuhr die unbekannte Fahrzeuglenkerin an der Kreuzung Alte Heidenheimer Straße / Walkstraße an zwei wartende PKW heran. Ohne zu warten fuhr sie an beiden Fahrzeugen übe den dortigen Gehweg vorbei. Hierbei mussten zwei Fußgänger auf dem Gehweg zur Seite springen, um nicht von dem Golf erfasst zu werden. Die folgende Kreuzung der Alte Heidenheimer Straß / L1080 überfuhr die Unbekannte trotz für sie geltendes Rotlicht. Das Polizeirevier Aalen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Golffahrerin gefährdet wurden, insbesondere die beiden Fußgänger, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Bopfingen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Toyota, der am Dienstag zwischen 16 Uhr und 19 Uhr auf den Parkplatz eines Getränkemarktes in der Härtsfeldstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

Gschwend: 12-Jähriger schwer verletzt

Am Dienstag um 20 Uhr befuhr ein 12-jähriger mit seinem E-Scooter die Straße Brunnengäßle. An der Kreuzung zur Straße Auf dem Kugelwasen fuhr er ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten in die Kreuzung ein. Eine von rechts heranfahrende 51-jährige Citroen-Lenkerin konnte aufgrund dessen ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste den 12-Jährigen. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

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