Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist - Rücknahme Vermisstenfahndung - Verkehrsunfälle - Streit eskaliert

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Exhibitionist - Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 16:50 Uhr verließ eine 71 Jahre alte Frau ein Wohnhaus in der Herrenhaldenstraße und ging in Richtung Kelterstraße. Hierbei begegnete sie einem Mann, der vor der Frau stehen blieb, sich entblößte und mit Hüftbewegungen sein Glied präsentierte. Zudem sprach er die Frau an, dass sie auf sein Glied schauen solle, anschließend ging der Mann weiter. Er wurde als etwa 20-jähriger Mann von schlanker, großer Statur mit dunkelbraunen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine helle Jeans, helle Sportsneaker und ein beiges oder hellgraues T-Shirt mit schwarzem Rückenprint getragen haben. Der Polizeiposten Hohenacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 82149 um Zeugenhinweise.

Urbach: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Die Frau, die seit dem 09.06.2026 aus Urbach vermisst wurde, wurde mittlerweile durch Polizeibeamte im Ausland angetroffen und ist wohlauf. Die Fahndung nach der Frau wurde daher zurückgenommen. Die Medien werden gebeten, die Lichtbilder nicht weiter zu verwenden und bereits veröffentlichte Bilder zu löschen.

Anbei zum besseren Verständnis die ursprüngliche Meldung vom 22.06.2026

Urbach / Barcelona: Vermisstenfahndung

Seit Dienstag, den 09.06.2026 wird eine 67-jährige Frau aus Urbach vermisst. Die Vermisste flog am 09.06.2026 von Stuttgart nach Barcelona, kam dort jedoch nie in ihrem gebuchten Hotel an. Seither ist die Vermisste nicht mehr erreichbar und unbekannten Aufenthaltes. Da sich die 67-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, hat die Polizei die Suchmaßnahmen aufgenommen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 13:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Schlesierweg einen geparkten Ford und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Ford wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Großheppacher Straße ein geparkter Mercedes von einem noch unbekannten Autofahrer beschädigt. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum geflüchteten Autofahrer aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07151 950422 Zeugenhinweise entgegen.

Winnenden: Streit eskaliert

Am Dienstag gegen 17:45 Uhr kam es vor den Räumlichkeiten einer Jugendhilfeeinrichtung in der Ringstraße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 19-Jährigen und einem 18-Jährigen. Im weiteren Verlauf des Streits soll der 18-Jährige von seinem Kontrahenten auch körperlich angegangen und hierbei verletzt worden sein. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Waiblinger Kriminalpolizei übernommen.

Schorndorf: Unfall

Ein 58-jähriger Fahrer eines Ford Transit war am Dienstag gegen 06:20 Uhr auf der Landesstraße 1151 in Richtung Schorndorf unterwegs. Dabei kam er im Verlauf einer Rechtskurve aus noch unklarer Ursache von seinem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort touchierte der Ford des 58-Jährigen den entgegenkommenden Mitsubishi eines 21-jährigen Fahrers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Das Polizeirevier Schorndorf führt die weiteren Ermittlungen und bittet zur genauen Klärung des Unfallhergangs um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07181 2040.

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