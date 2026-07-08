Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Einbruch, Unfallfluchten und Diebstahl

Aalen (ots)

Vellberg: Sachbeschädigung an Spielplatz

Zwischen Freitag und Sonntag wurde ein Spielplatz in der Straße "Kreuzäckerplatz" durch bislang unbekannte Kinder/Jugendliche mit E-Rollern verwüstet und beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der 07973 5137 bei der Polizei zu melden.

Crailsheim: Türe aufgebrochen

In der Straße "Am Bahnhof" wurde zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, an einem Minigolfplatz eine Türe aufgebrochen. Zugang wurde sich jedoch nicht verschafft. Durch den Aufbruch der Tür entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei unter der 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Unfallfluchten

Am Mittwoch zwischen 7:45 Uhr und 7:50 Uhr wurde auf einem Parkplatz einer Schule in der Kurt-Schumacher-Straße ein geparkter Audi A4 durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Personen, welchen der Unfall aufgefallen war oder welche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Auf einem Parkplatz eines Lebensmitteleinkaufsladens wurde am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr ein geparkter Mercedes durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Rohbau

Von einer Baustelle im Industriegebiet Steinbeis wurden zwischen Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 9 Uhr mehrere Kartonagen mit Technik-Zubehör aus einem Lagerraum entwendet. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Hinweise zum Dieb oder Tathergang nimmt die Polizei unter 0791 4000 entgegen.

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