Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Zentrale Auftaktveranstaltung zur Verkehrssicherheitswoche bei der Landesgartenschau in Ellwangen

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Aalen (ots)

Seit 2023 wird die landesweite Verkehrssicherheitswoche mit einer vorgeschalteten Zentralveranstaltung feierlich eröffnet. Wesentliches Element der Zentralveranstaltung ist eine interessante Gesprächsrunde von geladenen Teilnehmern der GIBACHT IM VERKEHR Partnerallianz. Im Anschluss an die Gesprächsrunde erfolgt der offizielle mediale "Buzzer-Startschuss" für die Verkehrssicherheitswoche Baden-Württemberg. Dieses Jahr werden an der Gesprächsrunde neben Innenminister Manuel Hagel, Verkehrsministerin Nicole Razavi, Kultusminister Andreas Jung, auch Polizeipräsident Reiner Möller (Polizeipräsidium Aalen), Dr. Susanne Gareis, Stv. Landesvorsitzende ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club), Ralf Nicolai, 2. Vorsitzender FLV (Fahrlehrerverbands BW), Stefan Scheel, Vorsitzender BADS Württemberg (Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr) und Axel Bischopink, Geschäftsführer TÜV SÜD AG (Technischer Überwachungsverein), teilnehmen. Das Rahmenprogramm wird zu Beginn und am Ende der Veranstaltung von der Polizeikapelle Ostalb und der Kindergruppe der Kunstradabteilung des RKV Aalen-Hofen begleitet. Durch die Veranstaltung führt die Moderatorin Dr. Jana Kübel. Fakultativ bietet im Anschluss Herr Oberbürgermeister Michael Dambacher eine halbstündige Führung im Gartenschaugelände an.

Das Forum "Gib acht im Verkehr" ist seit 1992 eine in Deutschland einmalige Partnerallianz zur Verkehrssicherheit von Innen-, Verkehrs- und Kultusministerium. Sowie der Polizei, dem ADAC, dem ADFC, der Landesverkehrswacht, dem Fahrlehrerverband, des TÜV und dem BADS.

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