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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf-Schornbach: Brand auf Gartengrundstück

Aalen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:25 Uhr kam es auf einem Gartengrundstück in der Talauenstraße zum Brandausbruch. Zunächst geriet eine Wiese auf einer Fläche von ca. 40 x 100 Metern in Brand. Im weiteren Verlauf wurde die Terrasse einer Gartenhütte sowie die Gartenhütte selbst und ein Baum ebenfalls teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht, der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand fahrlässig von einer 39-jährigen Frau, die sich auf dem Gartengrundstück aufhielt, verursacht worden sein könnte. Die Frau wurde aufgrund ihres psychischen Zustandes in eine Spezialklinik eingeliefert, das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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