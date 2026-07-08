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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Bartholomä, L 1165: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1165 zwischen Bartholomä und Wental ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen tödlich verletzt wurden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte der 34-jährige Fahrer eines PKW Hyundai IONIQ5, kurz nach dem Wental, ein in Richtung Bartholomä fahrendes Auto überholen. Nachdem er zum Überholen angesetzt hatte, musste er wegen eines entgegenkommenden Autos den Überholvorgang abbrechen und scherte wieder hinter dem Auto ein. Dabei geriet er ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend wurde das Auto wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und blieb nach ca. 30 Metern liegen. Das Elektroauto fing daraufhin Feuer und brannte aus. Der 34-jähriger Fahrer und die 43-jährige Beifahrerin, erlitten bei dem Unfall tödliche Verletzungen und konnten nur noch tot aus dem ausgebrannten Fahrzeug geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Steinheim und Bartholomä mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften. Mitarbeiter der Straßenmeisterstellen Aalen und Heidenheim waren für Absperrmaßnahmen und zur Fahrbahnreinigung im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste die Landesstraße bis ca. 04:30 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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