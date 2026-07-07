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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Leutenbach-Nellmersbach: Alleinbeteiligt von der Straße abgekommen

Aalen (ots)

Ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 16:55 Uhr die B14 in Richtung Backnang auf dem linken Fahrstreifen. An der Ausfahrt Nellmersbach wechselte er vom linken Fahrstreifen ganz nach rechts zur Ausfahrt, kam an der Ausfahrt aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und fuhr die dortige Böschung hinauf. Anschließend rollte der Pkw zurück auf die Straße. Der Fahrer wurde beim Unfall nach aktuellem Kenntnisstand schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw wurde mit Totalschaden abgeschleppt, die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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