Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Sachbeschädigungen - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr wurde im Starenweg ein geparkter Ford Transit von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Sachschaden am Kastenwagen beträgt rund 2000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Sachbeschädigung an Wohnhaus

In der Nacht auf Dienstag gegen 0:30 Uhr beschmierte ein bisher unbekannter Vandale die Eingangstüre eines Wohnhauses im Adelheidweg mit einem Filzstift und bewarf das Gebäude mit Steinen. Hierbei wurde die Haustüre sowie ein Fenster beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rudersberg: Heckscheibe eingeschlagen

Zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 8:30 Uhr wurde im Steinhaldenweg die Heckscheibe eines geparkten Audi eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Unfallflucht

Am Montag zwischen 8:20 Uhr und 17:40 Uhr wurde in der Schorndorfer Straße ein geparkter Kia von einem bisher unbekannten Autofahrer im Heckbereich beschädigt. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugenhinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt der Polizeiposten Schorndorf unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Kernen im Remstal: Mountainbike gestohlen

Am Sonntag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr wurde in der Tälesstraße am Wanderparkplatz ein schwarzes Mountainbike vom Hersteller Simplon, Typ Cure NX Eagle, gestohlen. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Betrunken von der Straße abgekommen

Ein 28-jähriger BMW-Fahrer befuhr in der Nacht auf Dienstag gegen 1:30 Uhr einen Feldweg von Oeffingen in Richtung Waiblingen (Verlängerung Geschwister-Scholl-Straße). Hierbei kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und kollidierte mit zwei Obstbäumen. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß aus seinem Auto, konnte aber im Rahmen der Fahndung, bei der u.a. auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, in der Nähe des Unfallortes festgestellt werden. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 0,9 Promille, weshalb dem 28-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann wurde verblieb anschließend aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen im Krankenhaus. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

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