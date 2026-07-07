Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Einbruch in Wohnung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Montagabend gegen 20:50 Uhr befuhr ein 44-jähriger Seat-Fahrer die K2576 von Schwäbisch Hall kommend. Hierbei kam ihm ein anderer Pkw entgegen, welcher ein anderes Fahrzeug überholte. Der 44-Jährige musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte er mit der Leitplanke. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Ilshofen: Einbruch in Wohnung

Ein Dieb verschaffte sich am Montag zwischen 06:30 Uhr und 21 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Kilianstraße. Dort entwendete er Bargeld und einen Autoschlüssel. Anschließend entwendete er mit dem Autoschlüssel einen zugehörigen Audi A6 in schwarz und fuhr mit diesem davon. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.

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