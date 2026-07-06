Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Rainau-Dalkingen: Unfallflucht

Am Montag geriet eine bislang unbekannte Fahrerin eines silbernen Opel Combo gegen 5:45 Uhr auf der Dalkinger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen kollidierte der PKW mit zwei Altpapiertonnen, welche auf dem Gehweg zur Abholung bereitstanden. Beide Tonnen wurden durch den Anstoß auf das dortige Grundstück geschleudert und prallten im weiteren Verlauf gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Die unbekannte Fahrerin des Opel setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Ellwangen/ Holbach: Motorrad-Fahrer übersehen

Eine 36-jährige BMW-Fahrerin wollte am Montag, gegen 7:30 Uhr, in den Kreisverkehr Daimlerstraße/ Holbach einfahren. Hierbei übersah sie einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 33-jährigen Motorrad-Fahrer. Es kam zur Kollision, wodurch sich der 33-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

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