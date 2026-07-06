Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsididums Aalen: Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof/Wetzgau: Tatverdächtiger ermittelt

Aalen (ots)

Wie bereits am Freitag, 03.07.26 berichtet, wurden am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr in der Straße An der Oberen Halde eine 61-jährige Frau (fälschlicherweise wurde in der Ursprungsmeldung von einer 71-jährigen Frau berichtet) und ein 85-jähriger Mann überfallen und ausgeraubt. Nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen konnte ein 28-jähriger polizeibekannter Mann als Tatverdächtiger verifiziert werden. Durch eine Streife des Kriminaldauerdienstes des Polizeipräsidiums Aalen konnte der 28-Jährige am Samstag im Stadtgebiet von Schwäbisch Gmünd festgestellt und nach einer zunächst versuchten Flucht in einer Gaststätte vorläufig festgenommen werden. Hiergegen wehrte er sich massiv, so dass beide Beamte leicht verletzt wurden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 28-Jährige, der zudem verdächtigt wird am 22.05.2026 einen versuchten Totschlag sowie am 8. und 15.03.2026 zwei Raubstraftaten im Raum Schwäbisch Gmünd verübt zu haben, am Sonntag einem Richter vorgeführt, welcher den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte, so dass der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

Hier die Ursprungsmeldung vom 03.07.26:

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof/Wetzgau: Raub-Kripo sucht Hinweise

Leichte Verletzungen zog sich eine Frau am Freitagvormittag zu, als sie von einem unbekannten Mann ausgeraubt wurde. Die 71-Jährige war gegen 10 Uhr An der Oberen Halde zu Fuß mit einem 85 Jahre alten Mann unterwegs, der einen Rollator nutzte. Der Täter näherte sich etwa im Bereich des Gebäudes Nummer 50 den beiden von hinten an und schubste die Frau. Dann zerrte er an ihrer mitgeführten Tasche, öffnete diese und nahm daraus Bargeld an sich. Anschließend rannte er in Richtung der Kleingartenanlage hinter den dortigen Gebäuden davon. Folgende Beschreibung liegt vor: männlich, ca. 1,80m groß, ca. 20-25 Jahre alt, trug weiße lange Stoffhose, kurze schwarze Haare, weißes T-Shirt, führte schwarzen Rucksack bei sich. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führten nicht zur Ergreifung des Täters. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07361/5800 um Hinweise. Fiel der beschriebene Täter gegen 10 Uhr im Bereich der Oberen Halde oder im Bereich der Bushaltestelle sowie Einkaufsläden in der Deinbacher Straße/Im Laichle auf? Fiel der Täter jemandem auf der Flucht in Richtung Kleingartenanlagen, Mutlanger Straße oder Rehnenhof auf?

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