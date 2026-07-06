POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Räder entwendet

Aalen (ots) - Aalen: PKW kommt von Fahrbahn ab Am Montag gegen 0:30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW die Landstraße 1029 von Oberalfingen in Richtung Westhausen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem PKW im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit ...

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