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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Räder entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Räder entwendet

Zwischen Freitag 18 Uhr und Sonntag 10 Uhr entwendeten Diebe vier Kompletträder von einem Skoda auf dem Parkplatz eines Autohandels in der Raibacher Straße. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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