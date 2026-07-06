POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Räder entwendet
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Räder entwendet
Zwischen Freitag 18 Uhr und Sonntag 10 Uhr entwendeten Diebe vier Kompletträder von einem Skoda auf dem Parkplatz eines Autohandels in der Raibacher Straße. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.
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