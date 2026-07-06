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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 12 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Salinenstraße auf einem Parkplatz geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Dienstag und Samstag 13:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten BMW auf einem Parkplatz in der Hessentaler Straße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Wohnung

Am Sonntag gegen 3:30 Uhr soll sich ein bislang unbekannter Einbrecher über ein offenstehendes Fenster Zugang zu einer Wohnung in der Kurt-Schumacher-Straße verschafft haben. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er Bargeld und verließ die Wohnung anschließend auf demselben Weg wieder über das Fenster. Zeugen beobachteten zur genannten Uhrzeit eine etwa 1,65 bis 1,70 Meter große Person im Garten in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Die Person trug einen hellgrauen Kapuzenpullover, weiße Schuhe und hatte einen Verband am Arm. Personen, die Hinweise zu dem Einbruch oder zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 bei der Polizei zu melden.

Crailsheim: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

An der Kreuzung Lerchenstraße/Ellwanger Straße kam es am Samstag gegen 17:30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem bislang unbekannten Fahrradfahrer und einem 55-jährigen Audi-Fahrer. Der Radfahrer überquerte die Einmündung zur Ellwanger Straße und übersah dabei den Audi. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer des Trekkingrads seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder zum unbekannten Radfahrer machen können, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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