Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen - Brand - Pkw aufgebrochen - Polizisten angegriffen - Einbrüche - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Hegnach: Wohnwagen beschmiert

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen wurde in der Straße Im Burgmäuerle ein geparkter Wohnwagen mit Farbe beschmiert. Der verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Brand in einer Garage

Am Freitagmittag gegen 12 Uhr kam es in einer Garage in der Luitgardstraße zum Brandausbruch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die Nutzerin der Garage eine Kühlbox einstecken, verwechselte aber das Stromkabel und steckte stattdessen eine Herdplatte ein. Diese erhitzte sich dadurch und steckte einen auf der Herdplatte stehenden Gegenstand in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer, der entstandene Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Winnenden: Auto aufgebrochen

Am Samstagabend zwischen 18 Uhr und 23:15 Uhr wurde in der Albertviller Straße das Fenster der Beifahrertüre eines geparkten Pkw eingeschlagen und aus dem Pkw ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Polizisten angegriffen

In der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr kam es in der Ludwigstraße zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Mann und einem 25-jährigen Mann. Im Beisein der hinzugerufenen Polizeibeamten griff der 44-Jährige einen 26-jährigen Mann an, weshalb dem 44-Jährigen Handschließen angelegt wurden. Hiergegen leistete er Widerstand. Gleichzeitig versuchte der 25-Jährige in Richtung des 44-Jährigen zu schlagen, traf hierbei allerdings einen der Polizisten. Auch dem 25-Jährigen wurden daraufhin Handschließen angelegt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden den Beteiligten Platzverweise ausgesprochen, sie müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Sonntag gegen 19:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Autofahrer die Weinstraße in Richtung Schelmenholz. Hierbei kam er auf die Gegenfahrspur, sodass der entgegenkommende 20-jährige Renault-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Hierdurch prallte er mit seinen rechten Rädern gegen den Bordstein, wodurch die Räder beschädigt wurden. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: Einbruch in Firma

Zwischen Samstag, 14:30 Uhr und Sonntag, 6 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Einbrecher Zugang zu einer Firma in der Straße Im Rank. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings Sachschaden verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Samstag, 10 Uhr und Sonntag, 12 Uhr wurde im Außenbereich eines Gastronomiebetriebes in der Kirchgasse eine Leuchttafel sowie mehrere Stühle beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Oppenweiler, Reichenbach: Trunkenheitsfahrt - Radfahrer gestürzt

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam am Sonntag, gegen 16:50 Uhr ein 77-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Straße Reichenbach zu Fall und trug dabei Kopfverletzungen davon. Im Rahmen der Unfallaufnahme führte der Fahrradfahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 77-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Backnang: Unfall - gegen Straßenlaterne geprallt

Am Sonntag gegen 13:15 Uhr befuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem Hyundai die Heinrich- Hertz-Straße in Richtung Weissacher Straße. Dabei kam sie aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Im weiteren Verlauf überschlug sich ihr Fahrzeug. Die Fahrerin kam leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Hyundai musst abgeschleppt werden. Die Straße musste zur Fahrzeugbergung und wegen der umgeknickten Laterne zeitweise komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Murrhardt: Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Haus in der Seebachstraße gewaltsam einzudringen. Dazu versuchten sie die Hauseingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise dazu erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

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