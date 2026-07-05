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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 05.07.2026:

Aalen (ots)

Waiblingen: Dixi-Toilette in Brand gesetzt -

Am Samstagnachmittag gegen 14:15 Uhr setzten Unbekannte auf einer Baustelle an der B14 auf Höhe der Korber Straße eine Dixi-Toilette in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Hinweise werden durch das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 erbeten.

Fellbach: Verkehrsunfall -

Am Samstagnachmittag gegen 16:05 Uhr befuhr eine 29 -jährige VW-Lenkerin die B14 in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Fellbach-Süd kam sie aufgrund Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der Sachschaden beträgt 9.000 Euro.

Waiblingen: Verkehrsunfall -

Am Samstagabend um 20:00 Uhr befuhr ein 20 -jähriger Motorradfahrer die Neckarstraße in Hegnach. Im Kreisverkehr zur Oeffinger Straße stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt. Durch den Sturz wurde er und seine 18 -jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Am Kraftrad der Marke KTM entstand Sachschaden von 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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