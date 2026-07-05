Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 05.07.2026

Aalen (ots)

Unterkochen: Zeugenaufruf nach Brandstiftung -

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr brachen Unbekannte ein Fenster eines unbewohnten Wohnhauses in der Knöcklingstraße auf und legten anschließend in einem Zimmer einen Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Zimmerbrand rasch löschen. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 23 Personen im Einsatz. Hinweise werden durch das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 erbeten.

Aalen: Gebäudebrand -

Am Sonntagmorgen gegen 03:20 Uhr kam es aufgrund unbekannter Ursache zu einem Gebäudebrand im Nördlichen Stadtgraben. Der Brand wurde durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf danebenstehende Gebäude verhindert. Personen wurden nicht verletzt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Der Sachschaden wird vorläufig auf 250.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehren aus Aalen, Unterkochen und Wasseralfingen waren mit 8 Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 8 RTW und 18 Einsatzkräften vor Ort.

Ruppertshofen: Flächenbrand -

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr geriet ein frisch abgedroschenes Feld östlich von Ruppertshofen selbstständig in Brand. Das Feuer breitete sich durch den Wind auf ein weiteres noch nicht abgeerntetes Feld aus. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 77 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung im Einsatz. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

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