PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Alkoholisiert gestürzt

Am Freitag um 20:10 Uhr fuhr der 32-jährige Lenker eines E-Scooters verbotsweise auf dem abschüssigen Gehweg der Neuen Reifensteige in Richtung Ringstraße. Im Bereich des Ilsetunnels stürzte der Fahrzeuglenker und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung weshalb beim Verunfallten eine Blutentnahme durchgeführt wurde

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 04.07.2026 – 13:55

    POL-AA: Pressebericht Rems-Murr-Kreis

    Aalen (ots) - Backnang: Vorfahrt missachtet Am Freitag gegen 17:05 Uhr fuhr ein 55-jähriger Lenker eines Ford Tourneo auf der Karnsberger Straße. An der Kreuzung zur Erich-Schumm-Straße missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen VW Lenkers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Ein 11-jähriges ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 13:54

    POL-AA: Pressebericht Ostalbkreis

    Aalen (ots) - Ellwangen: Motorradfahrer schwer verletzt Am Freitag um 20:27 Uhr fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines BMW-Motorrad auf der Landesstraße 2223 von Unterschneidheim in Richtung Zöbingen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte der Motorradfahrer in einer Rechtskurve. Das Motorrad stieß im weiteren Verlauf mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 36-jhrigen zusammen. Der Motorradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Am Pkw entstand ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 14:33

    POL-AA: Ostalbkreis: Raub, Diebstahl und falscher Polizeiebamter

    Aalen (ots) - Aalen: Fahrraddiebstahl Am 02.07.2026 entwendete die unbekannte Täterschaft am Talschulzentrum zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr ein dort mit einem Schloss gesichertes Fahrrad. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07361 5240 entgegen. Aalen: Unfallflucht Am 01.07.2026 soll ein unbekannter Junge mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren