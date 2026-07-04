POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots) - Ellwangen: Motorradfahrer schwer verletzt Am Freitag um 20:27 Uhr fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines BMW-Motorrad auf der Landesstraße 2223 von Unterschneidheim in Richtung Zöbingen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte der Motorradfahrer in einer Rechtskurve. Das Motorrad stieß im weiteren Verlauf mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 36-jhrigen zusammen. Der Motorradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Am Pkw entstand ...

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