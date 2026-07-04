POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Alkoholisiert gestürzt
Am Freitag um 20:10 Uhr fuhr der 32-jährige Lenker eines E-Scooters verbotsweise auf dem abschüssigen Gehweg der Neuen Reifensteige in Richtung Ringstraße. Im Bereich des Ilsetunnels stürzte der Fahrzeuglenker und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung weshalb beim Verunfallten eine Blutentnahme durchgeführt wurde
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell