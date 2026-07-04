Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Backnang: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 17:05 Uhr fuhr ein 55-jähriger Lenker eines Ford Tourneo auf der Karnsberger Straße. An der Kreuzung zur Erich-Schumm-Straße missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen VW Lenkers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Ein 11-jähriges Mädchen im Fahrzeug des Verursachers wurde leicht verletzt.

Backnang: Mit Pickup geflüchtet

Am Freitag kurz vor 21:00 Uhr durchfuhr der 50-jährige Lenker eines Nissan Pickups den Kreisverkehr in der Weissacher Straße. Als er diesen wiederholt umrundete verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß in der Folge gegen Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand und beschädigte diese. Der verursachte Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Der Verursacher konnte nachträglich ermittelt werden. Aufgrund einer möglichen Alkoholbeeinflussung wurde beim Verursacher eine Blutentnahme durchgeführt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell