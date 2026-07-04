PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht Ostalbkreis

Aalen (ots)

Ellwangen: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitag um 20:27 Uhr fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines BMW-Motorrad auf der Landesstraße 2223 von Unterschneidheim in Richtung Zöbingen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte der Motorradfahrer in einer Rechtskurve. Das Motorrad stieß im weiteren Verlauf mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 36-jhrigen zusammen. Der Motorradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Am Pkw entstand nur geringer Sachschaden. Der Sachschaden am Motorrad beträgt ca. 10.000 Euro.

Mutlangen: Fehler beim Ausparken

Am Freitag gegen 16:05 Uhr parkte die 55-jährige Lenkerin eines Daimler Benz auf einem Kundenparkplatz An der Stauferklinik rückwärts aus und beschädigte dabei den bereits hinter ihr wartenden VW Touran eins 50-jährigen Fahrzeuglenkers. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 14:33

    POL-AA: Ostalbkreis: Raub, Diebstahl und falscher Polizeiebamter

    Aalen (ots) - Aalen: Fahrraddiebstahl Am 02.07.2026 entwendete die unbekannte Täterschaft am Talschulzentrum zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr ein dort mit einem Schloss gesichertes Fahrrad. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07361 5240 entgegen. Aalen: Unfallflucht Am 01.07.2026 soll ein unbekannter Junge mit seinem ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 14:24

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht - Sachbeschädigungen - Unfallflucht

    Aalen (ots) - Waiblingen: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht Am Donnerstagabend kam es im Bereich der Blumenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Laut Zeugenaussagen waren an der Auseinandersetzung ca. 15 Personen beteiligt, hierbei sollen auch gefährliche Gegenstände wie Holzlatten, Baseballschläger und Messer zum Einsatz ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 10:48

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Brand und Einbrüche

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beschädigt Zwischen dem 30.06.2026, 08:00 Uhr und dem 01.07.2026, 17:00 Uhr wurde ein Mercedes CLA bei einem Einkaufszentrum am Kalten Markt in Schwäbisch Gmünd am Kofferraum beschädigt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07171 3580 entgegen. Lauchheim: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren