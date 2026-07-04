Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht Ostalbkreis

Aalen (ots)

Ellwangen: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitag um 20:27 Uhr fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines BMW-Motorrad auf der Landesstraße 2223 von Unterschneidheim in Richtung Zöbingen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte der Motorradfahrer in einer Rechtskurve. Das Motorrad stieß im weiteren Verlauf mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 36-jhrigen zusammen. Der Motorradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Am Pkw entstand nur geringer Sachschaden. Der Sachschaden am Motorrad beträgt ca. 10.000 Euro.

Mutlangen: Fehler beim Ausparken

Am Freitag gegen 16:05 Uhr parkte die 55-jährige Lenkerin eines Daimler Benz auf einem Kundenparkplatz An der Stauferklinik rückwärts aus und beschädigte dabei den bereits hinter ihr wartenden VW Touran eins 50-jährigen Fahrzeuglenkers. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro.

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