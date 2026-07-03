Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht - Sachbeschädigungen - Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Donnerstagabend kam es im Bereich der Blumenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Laut Zeugenaussagen waren an der Auseinandersetzung ca. 15 Personen beteiligt, hierbei sollen auch gefährliche Gegenstände wie Holzlatten, Baseballschläger und Messer zum Einsatz gekommen sein. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden drei Männer im Alter von 17, 18 und 20 Jahren, die mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligt waren, festgenommen. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Beim 20-Jährigen wurden Cannabisprodukte sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel aufgefunden. Weiterhin ergaben sich Hinweise darauf, dass dieser Handel mit Cannabis und Arzneimitteln betreibt, weshalb er am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt wurde.

Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug, der 20-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 17-Jährige und der 18-Jährige wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Zeugen, die am Donnerstagabend auf den Vorfall aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Winterbach: Farbschmiererei an Friedhofsmauer

Am Donnerstag wurde bekannt, dass unbekannte Täter eine Mauer des Winterbacher Friedhofs in der Schlichtener Straße mit blauer Farbe beschmierten. Dort wurde der Schriftzug "AT4" aufgebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Urbach: Sachbeschädigung - Auto zerkratzt

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Montag auf Dienstag (29.06./30.06.) einen BMW in der Konrad-Hornschuh-Straße. Der am Fahrbahnrand geparkte BMW wies Kratzer an der rechten Fahrzeugseite auf. Der Höhe des Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber dazu werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07181 81344 an den Polizeiposten Plüderhausen zu wenden.

Backnang: Unfallflucht

Am Freitag gegen 09:55 Uhr wollte ein unbekannter Fahrzeuglenker im Parkhaus Stadtmitte in der Grabenstraße in eine Parklücke einfahren. Dabei touchierte der unbekannte Autofahrer einen bereits parkenden Cupra und beschädigte diesen. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

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