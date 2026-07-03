Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Brand und Einbrüche

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beschädigt

Zwischen dem 30.06.2026, 08:00 Uhr und dem 01.07.2026, 17:00 Uhr wurde ein Mercedes CLA bei einem Einkaufszentrum am Kalten Markt in Schwäbisch Gmünd am Kofferraum beschädigt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07171 3580 entgegen.

Lauchheim: Wohnungsbrand

Vermutlich aufgrund einer eingeschalteten Klimaanlage, entstand am Donnerstag, gegen 20:15 Uhr, ein Brand in einer Wohnung in der Gartenstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 350000 Euro. Die Feuerwehren Lauchheim, Röttingen, Hülen und Bopfingen waren mit 7 Einsatzfahrzeugen und 56 Einsatzkräften vor Ort um den Brand zu löschen.

Aalen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Eine 39-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Donnerstag gegen 18:15 Uhr den Radweg der Julius-Bausch-Straße von der Stuttgarter Straße aus. An der dortigen Einfahrt zum Parkplatz des Landratsamtes missachtete ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Vorfahrt der von rechts kommenden Fahrradfahrerin. Infolgedessen kam es zum Unfall, wodurch die 39-Jährige leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen/grauen metallic Kleinwagen handeln mit Winnender Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Einbruch in Garage

Die unbekannte Täterschaft brach zwischen dem 01.07.2026, 20:00 Uhr und dem 02.07.2026, 13:00 Uhr in eine Garage in der Hofackerstraße in Aalen ein. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unbekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Wasseralfingen: Fahrradfahrerin übersehen

Eine 60-jährige VW-Fahrerin bog am Donnerstag gegen 14:45 Uhr von der Schlegelstraße/Karlstraße auf die Wilhelmstraße ab. Hierbei übersah sie eine auf dem Radweg entgegengesetzt der Fahrrichtung fahrende 49-jährige Fahrradlenkerin. Es kam zum Zusammenstoß wodurch die Fahrradfahrerin stützte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Schwäbisch Gmünd: Rollerfahrer gestürzt

Am Donnerstag geriet ein 62-jähriger Rollerfahrer gegen 21:15 Uhr auf der L1159 nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem Mann eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Der Mann wurde zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

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