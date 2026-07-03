Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Milchautomat aufgebrochen

Aalen (ots)

Urbach: Radfahrerin nach Sturz verletzt

Eine 46 Jahre alte Radfahrerin befuhr am Donnerstag gegen 10:30 Uhr den Remsradweg von Schorndorf in Richtung Urbach. Auf Höhe eines Spielplatzes rollte ein Ball von spielenden Kindern vor das Fahrrad der 46-Jährigen. Diese versuchte noch auszuweichen, kam hierbei allerdings zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen Samstagnachmittag und Donnerstagabend wurde auf dem P+R-Parkplatz an der Anschlussstelle Schorndorf-Ost der B29 ein geparkter Honda von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Honda wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Alfdorf-Pfahlbronn: Milchautomat aufgebrochen

In der Nacht auf Freitag gegen 2:30 Uhr wurde in der Welzheimer Straße ein Milchautomat aufgebrochen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Murrhardt: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 24-jähriger Mann war am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr mit seinem Toyota auf einem Waldweg neben dem Waldsee Fornsbach unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der 24-Jährige alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam vom Weg ab und überschlug sich mit dem Toyota. Der 24-Jährige überstand den Unfall unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Toyota-Fahrer unter Alkoholeinfluss und unter Einfluss von THC sein Fahrzeug führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,5 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird mit Anzeigen rechnen müssen. Am Toyota entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein 34-jähriger blinder Fußgänger lief am Donnerstag gegen 18:15 Uhr auf der Cannstatter Straße. Aus noch unklarer Ursache geriet der Fußgänger auf die Fahrbahn. Ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah ihn und erfasste den 34-Jähriger am Fuß. Der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten Fahrzeuglenker. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 57220 zu melden.

Fellbach: Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag wurde gegen 22 Uhr der Polizei ein Pannenfahrzeug im Fellbacher Stadttunnel gemeldet. Offensichtlich war der 61-jährige Mercedes-Fahrer aufgrund Treibstoffmangels mit seinem Auto liegen geblieben. Da bei dem 61-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Er musste seinen Führerschein vor Ort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

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