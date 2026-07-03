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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Nötigung im Straßenverkehr und Aufbruch eines Automaten

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Nötigung im Straßenverkehr

Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr belud eine 54-Jährige auf einem Parkplatz in der Salinenstraße den Kofferraum ihres Pkw. Zeitgleich befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Pkw die Salinenstraße in Richtung Johanniterstraße. Im Zusammenhang mit einer bereits länger andauernden Streitigkeit soll der 36-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die vor dem Kofferraum stehende 54-Jährige zugefahren sein. Diese konnte nach eigenen Angaben eine Kollision nur durch einen Schritt zur Seite verhindern. Anschließend soll der 36-Jährige seine Fahrt fortgesetzt und dabei wiederholt die Hupe betätigt haben. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Aufbruch eines Tabakwarenautomaten

Am Freitag gegen 00:12 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Glasscheibe eines Automaten im Hagenbacher Ring ein und entwendeten daraus mehrere Tabakwaren. Die Höhe des Diebesguts sowie des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Automaten beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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