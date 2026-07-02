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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis
Gschwend: Dachstuhlbrand

Aalen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:20 Uhr kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Brandausbruch in einem Kindergartengebäude in der Buschbergstraße. In der Folge geriet der Dachstuhl in Vollbrand. Alle Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert werden. Gegen 18:10 Uhr war das Feuer gelöscht. Der Schaden dürfte deutlich in einem sechsstelligen Eurobereich zu benennen sein. Im Rahmen des Einsatzes wurde die Buschbergstraße zwischen Ahornweg und Schlechtbarer Str. komplett gesperrt. Die Feuerwehren Gschwend und Abteilungen waren mit sechs Fahrzeugen und 70 Wehrleuten im Einsatz. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd hatte fünf Fahrzeuge und 23 Einsatzkräfte vor Ort. Der Polizeiposten Spraitbach führt die weiteren Ermittlungen zur Brandursache. Erste Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt hin.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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