Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Testkaufaktion in Schorndorf & Einbruch

Aalen (ots)

Schorndorf: Testkaufaktion des Polizeireviers Schorndorf

Das Polizeirevier Schorndorf führte am Mittwoch in Zusammenarbeit mit der Stadt Schorndorf Alkohol- und Tabaktestkäufe in Supermärkten, Kiosken, Tabakshops und Tankstellen zur Überwachung der Jugendschutzvorschriften durch. Ziel war die Sensibilisierung des Verkaufspersonals auf bestehende Altersbeschränkungen und die damit einhergehenden Verbote des Erwerbs von Alkoholika und Tabakwaren durch Jugendliche. Insgesamt wurden in 57 Verkaufsstellen durch die sieben jugendlichen Testkäufer entsprechende Käufe durchgeführt. In 18 Geschäften kam es zu Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz. In zwölf Fällen wurde hochprozentiger Alkohol, in sechs Fällen Tabakwaren an die Jugendlichen Testkäufer herausgegeben. Somit gelangten die Jugendlichen bei fast jedem dritten Versuch an entsprechende Waren. Nach Abschluss der Testkäufe wurden die Verkäufer sowie die Filialleitungen informiert. Hierbei konnten dieses Mal immerhin 39 Verkaufsstellen für ihr richtiges Verhalten gelobt werden. Gegen die 18 Verantwortlichen, die das Jugendschutzgesetz missachteten, wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Insgesamt wurden die Testkäufe positiv aufgenommen. Der Leiter des Schorndorfer Polizeireviers, Stephan Schlotz, kündigte bereits an, dass derartige Testkaufaktionen auch in Zukunft - insbesondere auch im Hinblick auf anstehende Festveranstaltungen - durchgeführt werden.

Waiblingen: Einbruch in Apotheke

Zwischen Mittwoch, 21:30 Uhr und Donnerstag, 8:05 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Apotheke in der Heinrich-Küderli-Straße ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

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