POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 01.07.2026
Aalen (ots)
Göggingen: Vermisstensuche mit Hubschrauber
Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei im Bereich Göggingen eine vermisste Person gemeldet, welche sich evtl. in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die 33-Jährige sei zu Fuß unterwegs gewesen. Wegen der Witterung wurde ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt. Die Vermisste konnte gegen 22:45 Uhr bei einer Bekannten angetroffen werden.
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