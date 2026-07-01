POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 01.07.2026

Aalen (ots) - Aalen: Einbruch in Landratsamt-Hinweise gesucht Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde in das Landratsamt in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Der Einbrecher hebelte ein Fenster gewaltsam auf und gelangte so in das Innere. Dort hebelte er die Türe eines Raumes auf, in welchem sich ein Tresor befindet. Auch diesen hebelte er gewaltsam auf, sodass er mehrere tausend Euro erbeutete. Die Polizei ...

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