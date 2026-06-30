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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Am Montag zwischen 6:30 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein Pedelec vom Hersteller Cube, das in der Gmünder Straße auf Höhe des Eingangs zum Stadtpark abgestellt und mit einem Schloss an einem Verkehrsschild gesichert war, gestohlen. Das neongrüne Mountainbike (Typ Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800) hat einen Neuwert von 4500 Euro. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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