Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle,

Aalen (ots)

Oberkochen: Konflikt-Zeugen gesucht

Ein stark alkoholisierter und aggressiver 45-Jähriger geriet am Samstagabend gegen 23.30 Uhr mit einem Autofahrer in Streit. Im Zuge des Konflikts schlug der unbekannte Autofahrer dem 45-Jährigen mehrmals ins Gesicht. Der Vorfall ereignete sich in der Röchlingstraße. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugenhinweise bzw. Hinweise auf den Autofahrer. Diese werden unter 07361/5240 entgegengenommen.

Aalen: Wohnungseinbruch

Ein Einbrecher verschaffte sich am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 15 Uhr unerlaubt Zutritt zu einer Wohnung im Siedlungsweg. Aus der Wohnung entwendetet er anschließend Bargeld und Ausweisdokumente. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Containeraufbruch

Unbekannte versuchten am Samstag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in der Lorcher Straße einen Container neben einem Kleidungsgeschäft aufzubrechen. Das Vorhaben scheiterte. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Kollision im Kreisverkehr

Am Samstag befuhr ein 18-jähriger Ford-Fahrer die L1161 aus Hussenhofen in Richting Buchauffahrt. Am dortigen Kreisverkehr verließ er diesen entgegen der Fahrtrichtung. Infolgedessen kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Audi eines 60-Jährigen. Durch die Kollision wurden beide Fahrer sowie der Beifahrer des 60-Jährigen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Aalen: Verkehrsunfall

Eine 43-jährige MG-Fahrerin wollte am Samstag, gegen 10:40 Uhr, von der B29 links auf die K3325 einbiegen. Hierbei übersah sie einen dort von Wasseralfingen kommenden Opel einer 63-Jährigen. Es kam zum Unfall, wodurch sich die 63-Jährige leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Pkw-Fahrer streifte am Freitag, gegen 22 Uhr, einen im Geierweg geparkten Toyota. In der Folge wurde der Seitenspiegel abgerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Laut Zeugenaussage soll es sich um einen weißen Kastenwagen gehandelt haben. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Spraitbach: Unfallflucht

Ein 74-jähriger Autofahrer überholte am Samstag, gegen 22:45 Uhr, auf der Höniger Straße das Motorrad eines 25-jährigen. Daraufhin verfolgte der Motorradfahrer den Autofahrer. Im Bereich Spraitbach überholte der 25-Jährige den 74-Jährigen und schlug den linken Außenspiegel des Fahrzeugs ab. Eine Polizeistreife konnte den 25-Jährigen kurz darauf an seiner Wohnanschrift antreffen und kontrollieren. Dieser ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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