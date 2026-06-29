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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Widerstand und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Widerstand beim Straßenfest

Ein 32-jähriger Mann geriet am Samstag, gegen 22:10 Uhr auf dem Backnanger Straßenfest in einen psychischen Ausnahmezustand und verhielt sich sehr aggressiv. Er musste durch Polizei und Sicherheitsdienst fixiert werden. Dabei versuchte er nach den Polizisten zu beißen und sich durch Gewalt aus der Fixierung zu lösen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Backnang.

Sulzbach an der Murr: Enforcement Trailer beschädigt

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde in der Friedhofstraße ein Enforcment Trailer (mobile Geschwindigkeitsmessanlage) beschädigt. An der Messanlage wurde eine Scheibe, vermutlich mit einem Tritt beschädigt, zudem wurde das Gerät rundherum mit Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Sulzbach unter der Telefonnummer 07193 352 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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