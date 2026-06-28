Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Beschlagnahme überlautes Fahrzeug, Verkehrsunfall mit leicht verletzten

Aalen (ots)

Michelfeld - Beschlagnahme überlautes Fahrzeug

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug Mercedes Benz gemeldet, welches im Bereich In der Kerz zwischen dortiger Wendeplatte und der Haller Waschwelt hin und her fahren und erheblichen Lärm verursachen würde. Bei Antreffen des Fahrzeugs konnte festgestellt werden, dass das betreffende Fahrzeug technisch erheblich verändert wurde. Da der Verdacht besteht, dass die Betriebserlaubnis durch die vorgenommenen Veränderungen erloschen ist, wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Die polizeilichen Maßnahmen erregten in der örtlichen "Tunerszene" große Aufmerksamkeit.

Kreßberg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten

Am Samstag gegen 10:40 Uhr befuhr eine 71-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Daimler Benz die L2218 von Crailsheim in Richtung Dinkelsbühl. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden, 30-jährigen KIA- Fahrer. Beide Beteiligte kamen in der Folge von der Fahrbahn ab und blieben im Grünstreifen stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Fahrzeuglenker leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt 30.000 Euro.

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