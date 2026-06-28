PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Beschlagnahme überlautes Fahrzeug, Verkehrsunfall mit leicht verletzten

Aalen (ots)

Michelfeld - Beschlagnahme überlautes Fahrzeug

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug Mercedes Benz gemeldet, welches im Bereich In der Kerz zwischen dortiger Wendeplatte und der Haller Waschwelt hin und her fahren und erheblichen Lärm verursachen würde. Bei Antreffen des Fahrzeugs konnte festgestellt werden, dass das betreffende Fahrzeug technisch erheblich verändert wurde. Da der Verdacht besteht, dass die Betriebserlaubnis durch die vorgenommenen Veränderungen erloschen ist, wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Die polizeilichen Maßnahmen erregten in der örtlichen "Tunerszene" große Aufmerksamkeit.

Kreßberg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten

Am Samstag gegen 10:40 Uhr befuhr eine 71-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Daimler Benz die L2218 von Crailsheim in Richtung Dinkelsbühl. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden, 30-jährigen KIA- Fahrer. Beide Beteiligte kamen in der Folge von der Fahrbahn ab und blieben im Grünstreifen stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Fahrzeuglenker leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 03:47

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Abtsgmünd-Pommertsweiler: Alkoholisiert in Gegenverkehr geraten Am frühen Sonntagmorgen um 01:30 Uhr befand sich ein Notarztfahrzeug auf der Landesstraße 1073 zwischen Pommertsweiler und Adelmannsfelden. Das Notarztfahrzeug stand zur Versorgung eines gestürzten E-Roller Fahrers auf der Gegenfahrspur mit eingeschaltetem Blaulicht. Der 26-jährige Fahrer eines Fiat Bravo fuhr von Pommertsweiler in Richtung ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 08:58

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Ilshofen: Verkehrsunfall mit verletzten Personen Am Freitag gegen 13:59 Uhr kam es auf der Landesstraße 1042 zwischen Obersteinach und Söllbot zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger VW-Fahrer fuhr in einer Rechtskurve geradeaus in ein Feld und kam dort nach ca. 100 Metern zum Stehen. Der Fahrer sowie sein 37-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Sachschaden belief sich auf ca. 40.000 Euro. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren