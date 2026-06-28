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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von zwei PKW, Einbruch in Wertstoffhof, aufgefundene Greifvogel-Jungtiere

Aalen (ots)

Waiblingen - Diebstahl von zwei PKW

In der Zeit von Samstag, 20.06.2026 bis Freitag, 26.06.2026 wurden in der Eisentalstraße zwei PKW mit rumänischer Zulassung entwendet. Des Weiteren wurde versucht ein drittes Fahrzeug aufzubrechen und zu entwenden. Die Fahrzeuge weisen einen Zeitwert von insgesamt 24.000 Euro auf. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151-9500 entgegen.

Waiblingen - Einbruch in Wertstoffhof

Am Sonntag, 28.06.2026 gegen 00:15 Uhr verschafften sich zwei Täter Zutritt auf das Gelände des Wertstoffhofs in der Düsseldorfer Straße. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Personen durch die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen ausfindig gemacht und festgenommen werden.

Waiblingen - Aufgefundene Greifvogel- Jungtiere

Ein Passant fand am Samstag gegen 21:30 Uhr im Bereich der Westtangente in Waiblingen, drei Greifvogel- Jungtiere, welche augenscheinlich aus dem Nest gefallen waren. Durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnten die kleinen Vögel eingefangen und in die Obhut eines Greifvogelbeauftragen übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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