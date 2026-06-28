Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Abtsgmünd-Pommertsweiler: Alkoholisiert in Gegenverkehr geraten

Am frühen Sonntagmorgen um 01:30 Uhr befand sich ein Notarztfahrzeug auf der Landesstraße 1073 zwischen Pommertsweiler und Adelmannsfelden. Das Notarztfahrzeug stand zur Versorgung eines gestürzten E-Roller Fahrers auf der Gegenfahrspur mit eingeschaltetem Blaulicht. Der 26-jährige Fahrer eines Fiat Bravo fuhr von Pommertsweiler in Richtung Adelmannsfelden. Der Unfallverursacher stieß frontal mit dem Notarztfahrzeug zusammen. Bei dem Unfall wurde der Verursacher leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

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