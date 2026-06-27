Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Ilshofen: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Freitag gegen 13:59 Uhr kam es auf der Landesstraße 1042 zwischen Obersteinach und Söllbot zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger VW-Fahrer fuhr in einer Rechtskurve geradeaus in ein Feld und kam dort nach ca. 100 Metern zum Stehen. Der Fahrer sowie sein 37-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Der Sachschaden belief sich auf ca. 40.000 Euro. Zur Unfallursache ermittelt das Polizeirevier Schwäbisch Hall.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 19:50 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit einem E-Scooter die abschüssige Heimbacher Gasse herunter. Laut Zeugen fuhr er dabei mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtslos. An der Kreuzung mit der Katharinenstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 36-jährigen Suzuki-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der E-Scooter-Fahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen stand der E-Scooter-Fahrer unter Drogen und möglicherweise Alkoholeinfluss.

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