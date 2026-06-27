Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeugbrand

Am Freitag gegen 13:26 Uhr kam es auf der Nördlinger Straße in Oberalfingen, kurz vor der Einmündung in die B29 zu einem Fahrzeugbrand. Ein Mercedes geriet während der Fahrt aus unbekannter Ursache in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro und der Pkw musste abgeschleppt werden. Der 52-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Hüttlingen: Unfall mit verletzten Personen

Am Freitag gegen 18:20 Uhr kam es auf der Wasseralfinger Straße (B19) zwischen Hüttlingen und Heimatsmühle zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Toyota-Fahrerin kam ohne erkennbare Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 47-jährigen Ford-Fahrerin. Die Toyota-Fahrerin wurde schwer, die Ford-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn danach gereinigt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis ca. 20:10 Uhr an.

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