Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Brände

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch in Fahrradgeschäft

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:10 Uhr brachen unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Eisentalstraße ein und entwendeten neun Rennräder im Gesamtwert von ca. 45.000 Euro. Bei den Tätern soll es sich um zwei Personen mit Sturmhauben gehandelt haben, die im Anschluss an die Tat mit einem weißen Transporter flüchteten. Zeugen des Vorfalls, oder Personen die auffällige Feststellungen mit einem möglichem Bezug zu dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 zu melden.

Schwaikheim: Brennende Markise

Am Freitag gegen 16:55 Uhr wurde eine brennende Markise an einem Mehrfamilienhaus in der Seitenstraße gemeldet. Tatsächlich brannte aus bislang unbekannter Ursache eine Markise und Blumenkübel. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Feuerwehr Schwaikheim und das Polizeirevier Winnenden waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Rudersberg: Flächenbrand auf Wiesengrundstück

Am Freitag gegen 20:00 Uhr wurde eine brennende Wiese nördlich des Ortsteils Krehwinkel gemeldet. Die Feuerwehr löschte in der Folge den Brand auf einer Fläche von ca. 50 m2. Zur Ursache des Brandes ermittelt das Polizeirevier Schorndorf. Ob ein Sachschaden entstand ist bislang unklar.

Murrhardt: Brand in Waldgebiet

Am Freitag gegen 20:25 Uhr kam es zu einem Brand im Unterholz des Waldes zwischen Murrhardt und Karnsberg. Die Feherwehr war mit 27 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen im Einsatz und konnte ein weiteres Übergreifen verhindern. Betroffen war eine Fläche von ca. 10 m2. Die Feherwehr wurde durch einen Landwirt unterstützt, der ein Fass mit 6.000 Litern Wasser an den Einsatzort brachte. Der Sachschaden belief sich auf ca. 300 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Zeugen, die hierzu Angaben machen können werden gebeten, sich unter 07191 9090 zu melden.

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