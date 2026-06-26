Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrskontrollen - Geldabholer nach Betrug festgenommen

Aalen (ots)

Waiblingen: Verkehrskontrollen in der Schmidener Straße

Am Donnerstag führten Beamte des Polizeireviers Waiblingen in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Schmidener Straße Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden insgesamt 276 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 79 Ordnungswidrigkeiten (vier Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss sowie Handy- und Gurtverstöße) festgestellt. Zwei Autofahrer waren ohne Führerschein unterwegs. Besonders hervorzuheben ist die Kontrolle eines 33-jährigen Autofahrers am Abend. Bei diesem wurde zunächst festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss steht, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen zudem der Verdacht ergab, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handelt, wurde die Wohnung des Mannes auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart durchsucht. Hierbei wurden Betäubungsmittel sowie verbotene Waffen aufgefunden. Den Tatverdächtigen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen:

Kaisersbach: Geldabholer nach Betrug festgenommen

Ein 70 Jahre alter Mann aus Kaisersbach wurde Ende März über die sozialen Medien auf eine Werbeanzeige einer angeblich sehr lukrativen Investmentmöglichkeit aufmerksam. Nachdem der Mann zunächst einen niederen dreistelligen Geldbetrag investierte, wurde ihm eine sehr hohe Rendite suggeriert, weshalb er eine höhere fünfstellige Summe investierte. Als sich der Mann sein Geld ausbezahlen lassen wollte, dies aber angeblich nicht möglich war und gleichzeitig immer weitere Geldforderungen gestellt wurden, wurde der Mann misstrauisch.

Kurz darauf wurde er, ebenfalls über die sozialen Medien, auf eine angebliche Rechtsanwältin aufmerksam. Diese soll angegeben haben, sein Geld zurückholen zu können - hierfür müsse er allerdings vorab Gerichts- und Notarkosten begleichen. Nachdem der Mann daraufhin bereits einen hohen Betrag überwiesen hatte, sollen die Täter vorgegeben haben, weitere Kosten wie Steuern bezahlen zu müssen. Hierfür übergab der Geschädigte einem angeblichen Mitarbeiter eines Geldtransportdienstes einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag.

Im weiteren Verlauf sollten vom 70-Jährigen weitere Kosten bezahlt werden, bevor dieser sein verlorenes Geld wieder bekommen würde. Dies kam dem Senior nun verdächtig vor, weshalb er sich an einen realen Rechtsanwalt aus dem Rems-Murr-Kreis wandte. Dieser erstattete schließlich eine Strafanzeige bei der Polizei. Unter Anleitung der Polizei wurde über den Geschädigten eine neuerliche Bargeldübergabe einer fünfstelligen Summe am Donnerstag (25.06.2026) vereinbart. Hierbei konnte der 19-jährige Abholer festgenommen werden.

Der ukrainische Tatverdächtige wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug, anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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