Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall - Geschädigter gesucht

Aalen (ots)

Schrozberg: Unfall - Geschädigter gesucht

Am Freitagmorgen gegen 8:45 Uhr wollte ein 73-jähriger Fahrer eines Audi auf dem Parkplatz eines Lebensmitteleinzelhandels in der Ringstraße aus einer Parklücke ausparken. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorbeifahrenden Sattelzug. Durch den Zusammenstoß entstand am Audi ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der bislang unbekannte Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt fort, offenbar ohne den Unfall bemerkt zu haben. Die Polizei bittet den Fahrer des Sattelzugs sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07953 925010 zu melden.

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