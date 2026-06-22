Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzung, Brände, Verkehrsunfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Motorrad in Bankfiliale

Am Freitag, den 19.06.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer, um sich über eine Kontopfändung zu beschweren, gegen 15:50 Uhr mit dem Motorrad in eine Bankfiliale in der Wilhelm-Zapf-Straße. Inwiefern es dabei zu einer Gefährdung weiterer Kunden in der Bank kam ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen sich unter 07361 5240 zu melden.

Aalen: Kennzeichendiebstahl

Zwischen Donnerstag, dem 18.06.2026 gegen 23:00 Uhr und Freitag, dem 19.06.2026 gegen 17:30 Uhr entwendete die unbekannte Täterschaft die Kennzeichen eines grauen VW Golf in der Hofackerstraße in Aalen. Das Kennzeichen lautet AA-FB 523. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07361 5240 entgegen.

Aalen: Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver

Am Samstag, den 20.06.2026 befuhr eine 30 Jahre alte Radfahrerin gegen 20:45 Uhr mit einem Radanhänger die Alte Heidenheimer Straße in Aalen auf dem Fahrradstreifen. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Gegenfahrspur und gefährdete hierdurch die Radfahrerin. Direkt im Anschluss setzte der Unbekannte zu einem Überholmanöver an und fuhr erneut auf die Gegenfahrspur. Ein Unfall mit einem weiteren Radfahrer konnte lediglich durch eine Vollbremsung des Radfahrers verhindert werden. Am Ende des Überholvorganges schnitt der Unbekannte zudem das überholte Fahrzeug.

Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles sich unter 07361 5240 entgegen.

Hüttlingen: Körperverletzung

Am Sonntag, den 21.06.2026 kam es in Hüttlingen in der Blumenstraße gegen 02:30 Uhr zu mehreren Straftaten durch eine Gruppe von jungen Männern. Die Unbekannten sollen zunächst auf dem Stadtfest Muffigeltage mit Eisenstangen gegen verschiedene Gegenstände und Imbisswagons geschlagen haben. Später sollen sie Steine auf Unbeteiligte geworfen haben. Dabei wurde eine Frau getroffen und leicht verletzt. Als die Gruppe von mehreren Personen, darunter ein 29 Jahre alter Mann, auf ihr Fehlveralten angesprochen wurde, schlug einer der Randalierer dem 29-Jährigen eine Bierflasche auf den Kopf. Die randalierenden jungen Männer flüchten daraufhin in Richtung Ölweg. Der 29 Jahre alte Mann verlor durch den Angriff kurzzeitig das Bewusstsein und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen bitte Zeugen des Vorfalles sich unter 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Sonntag, den 21.06.2026 beschädigte ein Unbekannter, wohl beim Öffnen der Fahrzeugtür, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße in Aalen den neben ihm parkenden blauen Opel Astra. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07361 5240 zu melden.

Ellwangen: Fahrzeugbrand

Am 21.06.2026 wurde gegen 12:30 Uhr ein brennendes Wohnmobil auf dem Standstreifen der BAB A7 in Fahrtrichtung Ulm auf Höhe Ellwangen gemeldet. Das Fahrzeug geriet wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der rechte Fahrstreifen wurde aufgrund des Einsatzes zeitweise gesperrt. Am Wohnmobil entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

Ellwangen: Verkehrsunfall

Ein 17-Jähriger wollte am Freitag gegen 19:40 Uhr mit einem Suzuki-Motorrad die Dalkinger Straße überqueren und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 26-jährige VW-Fahrerin. Es kam zur Kollision, bei der ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand. Der 17-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, außerdem war das Motorrad nicht zugelassen.

Rosenberg: Diebstahl aus Pkw

Unbekannte entwendeten am Sonntag zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr aus einem Citroen, der beim Sportplatz im Geiselroter Heidle geparkt war, eine Geldbörse mit diversen Karten und ca. 60 Euro Bargeld. Das Polizeirevier Ellwangen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Adelmannsfelden: Radfahrer gestürzt

Am Freitag gegen 13:00 Uhr blieb ein 67-jähriger Fahrradfahrer beim Befahren der Straße Bühler mit seinem Rad an einem Schachtdeckel hängen und stürzte daraufhin. Bei dem Sturz wurde er schwer verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Unbekannte beschädigten zwischen Mittwoch, 10.06.2026, und Freitag, 19.06.06.2026, eine Glasscheibe der Brücke am Remspark. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Motorradfahrer gestürzt

Am Samstag gegen 18:40 Uhr stürzte ein 19-jähriger Motorradfahrer in der Lise-Meitner-Straße aufgrund eines technischen Defektes an seiner KTM. Nach dem Sturz rollte das Motorrad weiter und prallte gegen einen geparkten Lkw. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen am Sonntag zwischen 04:30 Uhr und 04:45 Uhr eine Scheibe auf der Fahrerseite eines in der Ledergasse geparkten Opels ein und entwendeten ein Tablet sowie ein Navigationsgerät. Es entstand ein Schaden von rund 850 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

Mögglingen: Mit Fahrrad gestürzt

Eine 53-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Sonntag gegen 10:45 Uhr den Hardtweg in Richtung Böbinger Straße. An der Kreuzung Schultheiß-Rieg-Straße kam sie alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei wurde sie leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Mountainbike entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bargau: Brand

Am Samstag gegen 13:20 Uhr geriet in der Straße Am Gallengraben, vermutlich aufgrund der starken Hitze, ein Sack mit Gartenabfällen in Brand. Das Feuer griff auf die angrenzende Gartenhütte über und es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Göggingen: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten am Freitag zwischen 06:30 Uhr und 14:00 Uhr einen Schließzylinder an einem Tor zum Außenbereich eines Getränkemarktes in der Straße Zum Steingau aufzubrechen. Der Zylinder brach ab, das Tor konnte aber nicht geöffnet werden. Zeugen, welche zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 zu melden.

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