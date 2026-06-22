Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Verkehrsunfälle und Farbschmiererei

Aalen (ots)

Obersontheim: Einbruch in Wohnmobil

Zwischen Donnerstag 19 Uhr und Freitag 18 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem geparkten Wohnmobil in den Schlossgärten. Aus diesem wurde eine Smartwatch und ein Tablet entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Vellberg: Einbruch in Bauwagen

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Mittwochabend 19:30 Uhr und Samstag 09:30 Uhr Zutritt zu einem Bauwagen am Hendesweg und entwendete aus diesem einen Sixpack Bier. Hinweise zum noch unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Schule

Ein Dieb schlug am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr die Scheibe eines Schulgebäudes in der Tüngentaler Straße ein. Das Diebesgut kann bisher noch nicht näher benannt werden. Hinweise zum noch unbekannten Langfinger nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Aggressive Frau in Gewahrsam genommen

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine 39-jährige Frau in der Neumäuerstraße mit Bierflaschen um sich wirft. Beim Eintreffen der Polizei an der Örtlichkeit bestätigte sich dies. Zudem zeigte sich die Frau gegenüber den Polizeibeamten aggressiv, schrie diese an und warf eine Bierflasche nach ihnen. Die 39-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, hierbei beleidigte sie die Beamten wiederholt. Sie muss nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen.

Ilshofen: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 17:45 Uhr und 19:35 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Badstraße auf dem Parkplatz eines Freibads geparkten Pkw. Der Verkehrsteilnehmer war wohl mit einem roten Pkw unterwegs und hat den geparkten VW wohl beim Aussteigen beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wertstoffhof

Am frühen Montagmorgen gegen 00:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zum Gelände eines Wertstoffhofs in der Breiteichstraße. Dort brach er einen Aktenschrank auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Stimpfach: Unfall aufgrund medizinischen Notfalls

Am Freitag gegen 15:15 Uhr kam in der Hauptstraße ein 63-jähriger Cupra aufgrund eines medizinischen Notfalls alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte daraufhin mit einer Laterne. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen 14:45 Uhr und 20:10 Uhr am Freitag kam es auf einem Parkplatz eines Freibades im Hans-Schuster-Weg zu einer Unfallflucht, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Ausparken einen Seat Leon beschädigte und sich anschließend unerlaubt entfernte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugen, welche etwas zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der 07951 4800.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstagvormittag zwischen 10:00 Uhr und 11:50 Uhr wurde auf einem Parkplatz einer Bank in der Wilhelmstraße ein geparkter Audi S8 durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Schrozberg: Farbschmiererei im Stadtgebiet

Durch einen Unbekannten wurden zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 9 Uhr, mehrere Örtlichkeiten im Stadtgebiet, vor allem in den Straßen Blaufeldener Straße, Friedhofstraße, Stadionweg und in der Schulstraße mit blauen Farbschmierereien beschmiert. Durch die Farbanbringungen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Personen, welche Hinweise zum Vandalen haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend gegen 19:20 Uhr musste ein 20-jähriger Dacia-Fahrer an einem Kreisverkehr in der Haller Straße am dortigen Zebrastreifen anhalten, als ihm ein unbekannter Audi-Fahrer auffuhr. Als der 20-Jährige den Vorfall klären wollte, flüchtete der Audi-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Autobahn 6 in Richtung Nürnberg. Auf der A6 soll der Fahrer mehrere Fahrzeuge rechts überholt haben und seine Fahrt anschließend an der Ausfahrt Crailsheim fortgesetzt haben. Im Bereich Fallteich verlor der Dacia-Fahrer schließlich den Sichtkontakt. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Audi der Modellreihe A4 oder A6 gehandelt haben. Am vorderen Kennzeichen soll ein Kennzeichen mit Stuttgarter Zulassung und am hinteren Kennzeichen eine Heilbronner Zulassung angebracht gewesen sein. Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Trotz eingeleiteter polizeilicher Fahndung konnte das Fahrzeug samt Fahrer bislang nicht angetroffen werden. Die Polizei bittet daher Personen, denen die Fahrweise des silberfarbenen Audi aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

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